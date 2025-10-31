Festa della Riforma il pastore Pons | Interroga l’uomo la donna e la società di oggi

“La data del 31 ottobre ha un significato importante per le chiese protestanti e più in generale per la nostra società: pone interrogativi e spunti di riflessione molto attuali all’uomo e alla donna di oggi”. Così il pastore della chiesa valdese di Bergamo, Italo Pons, illustra il significato della “Festa della Riforma”, che ogni anno commemora l’inizio della Riforma protestante con l’affissione delle 95 tesi di Martin Lutero sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg il 31 ottobre 1517. Il suo significato risiede nel gesto che avviò un movimento religioso e culturale volto a riformare il cristianesimo occidentale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festa della Riforma, il pastore Pons: “Interroga l’uomo, la donna e la società di oggi”

