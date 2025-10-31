Festa della Castagna di Ascrea

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 1 novembre, festa di Ognissanti, nel borgo di Ascrea sul Lago del Turano (Rieti) si terrà la XII edizione della Festa della Castagna.Torna l'atteso appuntamento enogastronomico autunnale. Al centro di questa iniziativa un prodotto dei boschi circostanti, che merita di essere valorizzato e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

festa castagna ascreaFesta della Castagna 2025 ad Ascrea: la sagra sul Lago del Turano tra sapori, tradizione e musica - Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ... Segnala msn.com

festa castagna ascreaFesta della Castagna, Ascrea festeggia l’autunno con la XII edizione dell'evento: gusto, natura e tradizione sul Lago del Turano - Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ospiterà la XII edizione della Festa della Castagna ... Secondo msn.com

Alimentare: nel week end castagna in festa ad Ascrea e Canterano - Difatti quello che oggi rappresenta uno degli sfizi tipicidel periodo autunnale e' stato per tanti secoli una ... Secondo agi.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Castagna Ascrea