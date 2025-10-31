Festa della Castagna 2025 ad Ascrea | la sagra sul Lago del Turano tra sapori tradizione e musica

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ospiterà la XII edizione della Festa della Castagna, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sabino. L’evento, organizzato come sempre con passione dalla Pro Loco di Ascrea, celebra la castagna rossa del Cicolano, prodotto tipico dei boschi locali e simbolo di una tradizione che unisce gusto, natura e convivialità. La manifestazione si svolgerà in Piazza Mareri a partire dalle ore 12:00, sotto una grande tensostruttura che garantirà il massimo comfort ai visitatori. 🔗 Leggi su Funweek.it