Festa del Cinema di Roma è andata in scena la settima edizione degli Italian Tv Awards I vincitori

Italian Tv Awards, tutti i vincitori della settima edizione. La settima arte abbraccia il mondo della televisione. Alla  Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio  Regione Lazio-Lazio Terra di Cinema, è andata in scena la settima edizione degli  Italian Tv Awards, condotta da  Anna Maria Fittipaldi e Fabrizio D’Alessio.  La kermesse, ancora una volta, ha conferito importanti riconoscimenti ai volti televisivi più amati dal pubblico. Quattro i premi alla carriera assegnati. A ritirare la preziosa scultura, raffigurante una televisione vintage e realizzata dal maestro orafo  Michele Affidato, sono stati:  Ronn Moss, che per tanti anni ha vestito i panni di Ridge Forrester nella soap-opera “Beautiful”, che oggi continua a mietere consensi nel mondo della musica e della cinematografia;  Giovanna Flora, autrice e regista che ha firmato programmi che hanno segnato la storia del piccolo schermo;  Gianfranco Zinzilli, Vice Direttore Vicario Direzione Offerta Estero Rai Italia;  Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo dal grandissimo carisma e dalla lunga esperienza televisiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

