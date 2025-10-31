Festa d' Autunno a Canterano

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la . Sabato 1 novembre (dalle 17) e domenica 2 novembre (dalle 12) il borgo in provincia di Roma apre le porte a due giornate all’insegna dei sapori autentici e dell’atmosfera di festa.Si potranno mangiare:Caldarroste e vino caldoPane alle castagneMaltagliati con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

