festa al sassoli di lugo per i cento anni di clara landi

Ieri alla Casa Residenza Anziani ’Sassoli’ di Lugo è stato festeggiato il centesimo compleanno di Clara Landi. Erano presenti l’assessore Fausto Bordini, che ha consegnato alla signora una pergamena, l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Greta Ghetti, insieme agli operatori e agli animatori. Non è mancata la benedizione di don Leo Poli, che ha donato a Clara una rosa. Gli operatori e gli affetti più vicini l’hanno descritta come "una donna di grande dignità e curiosità, che ha attraversato un secolo con fede e sensibilità artistica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

