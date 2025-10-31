Festa al Sassoli di Lugo per i cento anni di Clara Landi
Ieri alla Casa Residenza Anziani ’Sassoli’ di Lugo è stato festeggiato il centesimo compleanno di Clara Landi. Erano presenti l’assessore Fausto Bordini, che ha consegnato alla signora una pergamena, l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Greta Ghetti, insieme agli operatori e agli animatori. Non è mancata la benedizione di don Leo Poli, che ha donato a Clara una rosa. Gli operatori e gli affetti più vicini l’hanno descritta come "una donna di grande dignità e curiosità, che ha attraversato un secolo con fede e sensibilità artistica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Festeggia con noi Halloween Prenota la tua “terrificante” torta! #sassoli #gelateriasassoli #gelateria #bologna #sangiovanniinpersiceto #halloween #tortahalloween #pocakehalloween - facebook.com Vai su Facebook
Festa al Sassoli di Lugo per i cento anni di Clara Landi - Ieri alla Casa Residenza Anziani ’Sassoli’ di Lugo è stato festeggiato il centesimo compleanno di Clara Landi. Riporta msn.com
Clara Landi compie 100 anni: festa alla Casa Residenza “Sassoli” di Lugo - Nella mattina di giovedì 30 ottobre alla Casa Residenza Anziani “Sassoli” di Lugo si è festeggiato il centesimo compleanno di Clara Landi, circondata ... Scrive ravennanotizie.it
Festeggiati al Sassoli di Lugo i cento anni di Clara Landi - Questa mattina alla Casa Residenza Anziani “Sassoli” di Lugo è stato festeggiato il centesimo compleanno di Clara Landi. Lo riporta ravennawebtv.it