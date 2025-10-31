Ferrovie dello Stato nuove offerte di lavoro novembre 2025 | i profili richiesti

Lettera43.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove offerte di lavoro per candidature da presentare a novembre 2025 in Ferrovie dello Stato, con la richiesta soprattutto di macchinisti e di vari profili professionali per i quali c’è bisogno della laurea. Tra gli indirizzi più gettonati vi è quello di ingegneria, soprattutto di neolaureati per la predisposizione della manutenzione e dell’innovazione della rete di Trenitalia, ma anche per la gestione dei contratti, della compliance e del settore legale. Non mancano i progettisti e i geologi. Ecco, quindi, quali sono le opportunità di lavoro appena pubblicate e come inviare la propria domanda di candidatura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ferrovie dello stato nuove offerte di lavoro novembre 2025 i profili richiesti

© Lettera43.it - Ferrovie dello Stato, nuove offerte di lavoro novembre 2025: i profili richiesti

Altre letture consigliate

ferrovie stato nuove offerteFerrovie dello Stato, nuove offerte di lavoro novembre 2025: i profili richiesti - Nuove offerte di lavoro per candidature da presentare a novembre 2025 in Ferrovie dello Stato, con la richiesta soprattutto di macchinisti e di vari profili professionali per i quali c’è bisogno della ... Scrive lettera43.it

Trenitalia cerca operatori con diploma: ecco le offerte di lavoro di agosto 2025 - Nuove offerte di lavoro di Trenitalia che cerca nel mese di agosto 2025 figure di diplomati per le sedi del Centro- Riporta lettera43.it

Assunzioni Ferrovie dello Stato, si cercano laureati con i Recruiting Day di luglio - Nuove assunzioni da parte di Ferrovie dello Stato che, attraverso i nuovi Recruiting Day organizzati per il mese di luglio, continua la selezione di giovani laureati da inserire nelle aziende del ... Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrovie Stato Nuove Offerte