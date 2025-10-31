Ferrovie dello Stato nuove offerte di lavoro novembre 2025 | i profili richiesti
Nuove offerte di lavoro per candidature da presentare a novembre 2025 in Ferrovie dello Stato, con la richiesta soprattutto di macchinisti e di vari profili professionali per i quali c’è bisogno della laurea. Tra gli indirizzi più gettonati vi è quello di ingegneria, soprattutto di neolaureati per la predisposizione della manutenzione e dell’innovazione della rete di Trenitalia, ma anche per la gestione dei contratti, della compliance e del settore legale. Non mancano i progettisti e i geologi. Ecco, quindi, quali sono le opportunità di lavoro appena pubblicate e come inviare la propria domanda di candidatura. 🔗 Leggi su Lettera43.it
