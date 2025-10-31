Ferrero sospende gli acquisti delle nocciole turche dopo l' aumento dei prezzi

La Nutella rischia di diventare più cara. E non è solo per l'inflazione. Al momento c'è un combattuto braccio di ferro tra Ferrero, il gigante del dolciario italiano, e i commercianti di nocciole in Turchia, che dall'inizio dell'estate hanno aumentato il prezzo del prodotto cruciale per produrre. 🔗 Leggi su Today.it

