Ferrari F1 Clienti in pista con le regine del passato | dalla 126 C2 di Villeneuve alla C4 di Alboreto

In occasione delle Finali Mondiali Ferrari, disputate al Mugello dal 21 al 26 ottobre 2025, sono scese in pista anche le monoposto di F1 del programma Formula 1 Clienti del Cavallino. Dall'unico esemplare rimasto della 126 C2 su cui perse la vita Gilles Villeneuve, il pilota canadese vittima di un incidente avvenuto durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio 1982 sul circuito di Zolder, alla 126 C4 utilizzata da Michele Alboreto e René Arnoux nella stagione 1984. Di queste regine del passato e del loro utilizzo attuale ne abbiamo parlato con Filippo Petrucci, responsabile tecnico del programma non competitivo F1 Clienti della casa di Maranello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari F1 Clienti, in pista con le regine del passato: dalla 126 C2 di Villeneuve alla C4 di Alboreto

