Ferrari è uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo e nel 2024 ha fatto registrare il record storico di auto consegnate. Negli anni, il brand si è espanso diventando un simbolo di successo e facendo breccia nei mercati più diversi, dall’Asia all’America, senza mai dimenticare le sue origini italiane ed europee. Nel rapporto annuale sul 2024, il marchio di proprietà di Exor ha stilato una classifica dei Paesi in cui vende più auto, evidenziandoli nelle varie aree geografiche in cui opera. La classifica dei Paesi in cui Ferrari vende più auto. Ferrari divide i mercati di riferimento per il suo business in quattro grandi aree geografiche: Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), Americhe, Cina (inclusi Hong Kong e Taiwan) e il resto dell’Asia e dei Paesi del Pacifico (Apac). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrari dipende dagli Usa? Il marchio italiano sempre più esposto ai dazi