Ferrari dipende dagli Usa? Il marchio italiano sempre più esposto ai dazi
Ferrari è uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo e nel 2024 ha fatto registrare il record storico di auto consegnate. Negli anni, il brand si è espanso diventando un simbolo di successo e facendo breccia nei mercati più diversi, dall’Asia all’America, senza mai dimenticare le sue origini italiane ed europee. Nel rapporto annuale sul 2024, il marchio di proprietà di Exor ha stilato una classifica dei Paesi in cui vende più auto, evidenziandoli nelle varie aree geografiche in cui opera. La classifica dei Paesi in cui Ferrari vende più auto. Ferrari divide i mercati di riferimento per il suo business in quattro grandi aree geografiche: Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), Americhe, Cina (inclusi Hong Kong e Taiwan) e il resto dell’Asia e dei Paesi del Pacifico (Apac). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vuoi farlo anche tu? La velocità dipende sempre da te. Circuiti in tutta Giro in pista #ferrari296gtb circuito di Imola By Nicola Frascà #ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari dipende dagli Usa? Il marchio italiano sempre più esposto ai dazi - Le vendite per Paese del 2024 dimostrano che Ferrari ha compensato le perdite in Cina con un aumento negli Usa, che però ora la espone ai dazi di Trump ... Lo riporta quifinanza.it
Ferrari pronta a reagire ai dazi Usa. L’ad Vigna assicura: già preparate contromisure strategiche. Ecco le strategie di Maranello - Ferrari si prepara ad affrontare l'eventuale imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti sulle case automobilistiche europee. Come scrive milanofinanza.it
Ferrari fa affidamento sul marchio - Il produttore di auto sportive di lusso è il brand italiano con la maggiore forza di influenzare le scelte dei consumatori secondo un’analisi condotta quest’anno da Brand Finance Ferrari ... Da milanofinanza.it