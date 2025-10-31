Fermo pesca e ristori 2023 Chiarimenti
GROSSETO Interrogazione al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sul fermopesca. "Considerando che apprendiamo da fonti stampa che alcune marinerie toscane, in particolare quelle di Castiglione della Pescaia, Porto Ercole e Porto Santo Stefano, segnalano che i pescherecci risultano fermi già dall’inizio di ottobre 2025 e che il fermo pesca potrebbe prolungarsi anche per il mese di novembre – si legge nel teso dell’interrogazione firmata dal deputato Pd, Marco Simiani (foto) – sempre secondo i media tale sospensione non deriverebbe dal consueto fermo biologico per il ripopolamento ittico, ma dall’esaurimento delle giornate di pesca assegnate, anche a causa della presenza di imbarcazioni provenienti da altre regioni che operano in acque toscane e che tale situazione critica sarebbe aggravata dai ristori economici per il fermo pesca relativi al 2023 che non sono ancora erogati, chiediamo quali iniziative urgenti intenda assumere per sbloccare i pagamenti dei ristori dovuti ai pescatori toscani per il fermo pesca 2023 e per garantire tempi certi per l’erogazione dei futuri indennizzi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
