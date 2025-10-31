Fermato all’autogrill e rapinato di due cellulari | imputato condannato con l’abbreviato complici assolti con il rito ordinario
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, per "manifesta infondatezza", il ricorso presentato da un italiano di 51 anni, contro la decisione della Corte d'appello di Perugia che gli aveva negato la revisione del processo. L’uomo era stato condannato a 3 anni per la rapina aggravata di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
