Fermati voglio solo parlare | così inizia l' aggressione alla ex con un coltello VIDEO
'Fermati voglio solo parlare'', poi aggredisce la sua al distributore di carburanti: 49enne arrestato dai carabinieri in provincia di Napoli, aveva anche un coltello. Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza presente sul posto. Una donna di 46 anni ha vissuto attimi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
#Tajani "Voglio darvi gli ultimi aggiornamenti: Israele ha confermato la conclusione delle operazioni della marina in mare e comincia il trasferimento ad Ashdod. Il numero degli italiani fermati è ora di 40". Così il ministro degli Esteri in replica al Senato. #Flotil - X Vai su X
"Voglio darvi gli ultimi aggiornamenti: Israele ha conferma la conclusione delle operazioni della Marina in mare e comincia il trasferimento ad Ashdod. Il numero degli italiani fermati è ora di 40". Così il ministro degli esteri Antonio Tajani in replica al Senato. - facebook.com Vai su Facebook