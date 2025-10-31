Fermata Molza dal 3 novembre riapre la Tenda ' a forma' di studente
Il progetto “Fermata Molza”, che anima l’area tra il parco Novi Sad e la stazione delle corriere di Modena, entra in una nuova stagione di attività, continuando a portare vita, energia e socialità in uno degli spazi più dinamici della città. Promosso dal Comune di Modena e sostenuto dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Novembre al Parco Novi Sad Laboratori, spettacoli, concerti e sport: il Parco Novi Sad si anima ogni settimana con tante proposte gratuite per tutte le età. Ci trovate Ogni venerdì dal 7 novembre, dalle 14.30 alle 15.30 Molza per Tutti – Raduni K-Pop U - facebook.com Vai su Facebook
