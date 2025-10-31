Fermata Molza dal 3 novembre riapre la Tenda ' a forma' di studente

Modenatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Fermata Molza”, che anima l’area tra il parco Novi Sad e la stazione delle corriere di Modena, entra in una nuova stagione di attività, continuando a portare vita, energia e socialità in uno degli spazi più dinamici della città. Promosso dal Comune di Modena e sostenuto dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Monza, rifiuti: attivi dal 3 novembre i distributori automatici dei sacchi rossi e gialli - È il 3 novembre, lunedì, la data dell'entrata in funzione dei nuovi distributori automatici dei sacchi per la raccolta dei rifiuti a Monza. Lo riporta ilcittadinomb.it

Cerca Video su questo argomento: Fermata Molza 3 Novembre