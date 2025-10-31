Fermata l’attività di un pusher | i carabinieri denunciano un 32enne

E scattata la denuncia per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti” per un 32enne, di origini straniere, sorpreso dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo mentre smerciava droga a Bronte per le vie del centro storico. I militari dell’Arma, in abiti borghesi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

