Fermana è fatta per l’arrivo del difensore Aitor Ruano

Si avvicina la sfida con il Ksport Montecchio capolista per la Fermana che si prepara alla Cops con l’obiettivo di un immediato e pronto riscatto dopo il ko con la Fermignanese. Tanta la rabbia per la sconfitta di domenica scorsa contro una formazione quadrata ovviamente ma che ha colpito nei punti deboli emersi in questa prima parte stagione canarina. In particolare sulle debolezze e la leggerezza del pacchetto arretrato. Disattenzioni evidenti per i due gol, entrambi da piazzato, domenica scorsa ma in generale è proprio la tenuta difensiva il tallone di Achille di questa Fermana che ha mostrato invece grandi potenzialità offensive e la capacità di andare a fare male in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

