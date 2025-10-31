Le sta provando tutte là davanti Gasperini per sbloccare un attacco ancora zoppicante, ricevendo risposte ottime da un Dybala positivo anche da falso nueve ( occhio al tema rinnovo ) e qualche segnale anche da un Dovbyk che prova ad uscire dalla spirale buia in cui si è ficcato. Chi proprio non ingrana è Evan Ferguson, arrivo dal Brighton con tante belle speranze per rilanciarsi, incoraggiante nelle prime uscite ma a secco di gol nei club da più di un anno ormai (ironicamente ne ha segnati 3 in 4 gare con l’Irlanda tra settembre e ottobre). Ora oltre al danno la beffa, visto che l’infortunio rimediato contro il Parma lo terrà sicuramente fuori fino alla prossima sosta, facendogli saltare Milan, Rangers e Udinese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Ferguson ko, in due anni 74 giorni di stop per le caviglie: addio a gennaio possibile