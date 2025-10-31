Fenice vietato leggere il comunicato E i lavoratori volantinano imbavagliati
Stavolta il sovrintendente Nicola Colabianchi non ha permesso ai lavoratori della Fenice di leggere, prima del concerto di stasera (diretto da Kent Nagano), il comunicato delle rappresentanze sindacali del Teatro per chiedere la revoca della nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi, come. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Scopri altri approfondimenti
? A causa dell’uso improprio delle nostre pagine social, la Fondazione Teatro La Fenice ha deciso che, da oggi in poi, tutti i commenti offensivi, le prese di posizione e i contenuti non strettamente legati ai post pubblicati saranno eliminati. Questa scelta nasc - facebook.com Vai su Facebook