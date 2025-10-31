Fenice stop ai comunicati I lavoratori protestano imbavagliati il pubblico lancia volantini
Stavolta il sovrintendente Nicola Colabianchi non ha permesso ai lavoratori della Fenice di leggere, prima del concerto di stasera (diretto da Kent Nagano), il comunicato delle rappresentanze sindacali del Teatro per chiedere la revoca della nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi, come. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
