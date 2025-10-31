Armonizzare energia, colori e materiali per trasformare la camera da letto in un rifugio di benessere e serenità, secondo i principi del Feng Shui. La camera da letto come spazio sacro. La camera da letto è molto più di un semplice spazio in cui dormire: è il luogo della rigenerazione fisica, del recupero emotivo e dell’ intimità. Qui ci ricarichiamo dopo le fatiche della giornata, ritroviamo noi stessi e ci concediamo momenti di quiete. Secondo l’antica filosofia cinese del Feng Shui, l’ambiente che ci circonda influenza profondamente il nostro benessere. Quando l’energia vitale, chiamata Qi, scorre in modo armonico negli spazi, anche corpo e mente trovano equilibrio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Feng Shui in camera da letto, energia positiva per un sonno ristoratore