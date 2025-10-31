Femminicidio di Jessica Stappazzollo l' autopsia | 27 coltellate due al cuore
L'esame autoptico conferma la brutalità dell'aggressione avvenuta a Castelnuovo del Garda. L'ex compagno Douglas Reis Pedroso resta in carcere dopo l'interrogatorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
