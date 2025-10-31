Femminicidio di Jessica Stappazzollo l' autopsia | 27 coltellate due al cuore | L' assassino ha confessato
L'esame autoptico conferma la brutalità dell'aggressione avvenuta a Castelnuovo del Garda. L'ex compagno Douglas Reis Pedroso ha confessato durante l'interrogatorio in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
TG Veneto. . JESSICA, UCCISA A COLTELLATE POLEMICHE SUL BRACCIALETTO #CastelnuovodelGarda Il femminicidio del Garda. Polemiche sul braccialetto elettronico che l’assassino è riuscito a togliersi. I vicini parlano di tragedia annunciata. “le avev - facebook.com Vai su Facebook
#Femminicidio Jessica Stappazzollo uccisa dal compagno, che era riuscito a liberarsi del braccialetto elettronico senza che scattasse l’allarme. "Utile ma non sufficiente", spiega la criminologa Anna Vagli, intervistata da Eleonora Fioretti - X Vai su X
Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, l'autopsia: due i colpi mortali. Douglas Reis Pedroso confessa l'omicidio: «È turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. Lo riporta ilgazzettino.it
“L’ha colpita proprio lì!”. Femminicidio Jessica Strappazzolo, emerge la verità dall’autopsia. Terribile - I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Jessica Stappazzollo, la donna di 33 anni brutalmente uccisa nella sua casa a Castelnuovo del Garda (Verona), ... Lo riporta thesocialpost.it
Jessica uccisa con 27 coltellate: due, quelle fatali, al cuore - Secondo l'autopsia Jessica sarebbe stata colpita da 27 coltellate, due delle quali, quelle risultate fatali, l'hanno raggiunta al cuore. Si legge su veronaoggi.it