Femminicidio di Jessica | fallimento del braccialetto elettronico

Reis Pedroso, accusato di aver ucciso Jessica Stapazzolo, era già sottoposto a divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Si riaccende il dibattito sull’efficacia dei controlli. Un femminicidio che riapre ferite profonde e interrogativi sulla reale efficacia delle misure di protezione per le vittime di violenza. Un caso che rischia di incentivare il sentimento di sfiducia verso la Giustizia e, soprattutto, rischia di ledere la già flebile capacità di affidarsi allo Stato. La solita dinamica di un Femminicidio.. È tristemente ripetitivo, ormai seriale, quanto avvenuto a Castelnuovo del Garda (Verona), dove Jessica Stapazzolo, 33 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, colpita con un numero “smisurato” di coltellate. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Femminicidio di Jessica: fallimento del braccialetto elettronico

Altre letture consigliate

TG Veneto. . JESSICA, UCCISA A COLTELLATE POLEMICHE SUL BRACCIALETTO #CastelnuovodelGarda Il femminicidio del Garda. Polemiche sul braccialetto elettronico che l’assassino è riuscito a togliersi. I vicini parlano di tragedia annunciata. “le avev - facebook.com Vai su Facebook

#Femminicidio Jessica Stappazzollo uccisa dal compagno, che era riuscito a liberarsi del braccialetto elettronico senza che scattasse l’allarme. "Utile ma non sufficiente", spiega la criminologa Anna Vagli, intervistata da Eleonora Fioretti - X Vai su X

“L’ha colpita proprio lì!”. Femminicidio Jessica Strappazzolo, emerge la verità dall’autopsia. Terribile - I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Jessica Stappazzollo, la donna di 33 anni brutalmente uccisa nella sua casa a Castelnuovo del Garda (Verona), ... Riporta thesocialpost.it

La denuncia, il braccialetto elettronico: ma Jessica è stata uccisa lo stesso - Questa volta è accaduto a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove una donna brasiliana è stata ... Secondo avvenire.it

Femminicidio di Jessica, Codice rosso e braccialetto elettronico funzionano davvero? La criminologa: “Se tutto diventa emergenza, nulla lo è davvero” - Jessica Strappazzollo è morta per mano dell'ex compagno, già colpito da un divieto di avvicinamento. Secondo notizie.com