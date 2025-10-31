Femminicidio di Castelnuovo fiaccolata e manifestazione per Jessica Interrogatorio di garanzia per Douglas
È atteso per la mattinata di venerdì l'interrogatorio di garanzia di Douglas Reis Pedroso, il 41enne di origine brasiliana fermato dai carabinieri per l’omicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, la 33enne, anch'essa di origine brasiliana, trovata senza vita nell'appartamento di via Silvio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
Questa sera davanti al municipio di Castelnuovo del Garda la cerimonia in ricordo della giovane vittima di femminicidio. - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Castelnuovo del Garda, la sorella di Jessica Stappazzollo: «Mi disse: mi picchia come un cane» - X Vai su X
Castelnuovo, 400 fiaccole illuminano il silenzio della tragedia di Jessica - Commosso tributo della comunità e delle istituzioni a Jessica Stappazzollo: 400 persone in fiaccolata per Jessica a Castelnuovo del Garda ... Da veronaoggi.it
Jessica Stappazzollo, le lacrime di mamma Rosimeri alla fiaccolata per ricordare la 33enne vittima di femminicidio - È intervenuta anche Rosimeri Stappazzollo, mamma di Jessica, uccisa con una raffica di coltellate ... ilgazzettino.it scrive
Femminicidio a Castelnuovo, manifestazione in ricordo di Jessica Stappazzollo - Giovedì 30 ottobre, davanti al municipio, l'omaggio alla 31enne uccisa a coltellate dall'ex compagno, nell'appartamento dell'uomo nel paese veronese IL DRAMMA Femminicidio a Castelnuovo del Garda ... Si legge su giornaletrentino.it