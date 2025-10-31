Femminicidio di Castelnuovo 27 le coltellate inferte da Douglas a Jessica di cui 2 mortali
Sono state 27 le coltellate inferte da Douglas Reis Pedroso, 41enne di origine brasiliana, a Jessica Stapazzolo Custodio del Lima, la 33enne, anch'essa di origine di brasiliana, trovata senza vita nell'appartamento di via Silvio Pellico, a Castelnuovo del Garda, nelle prime ore di martedì. Questi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Argomenti simili trattati di recente
Questa sera davanti al municipio di Castelnuovo del Garda la cerimonia in ricordo della giovane vittima di femminicidio. - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Castelnuovo del Garda, la sorella di Jessica Stappazzollo: «Mi disse: mi picchia come un cane» - X Vai su X
Castelnuovo del Garda, Jessica Stappazzollo uccisa con 27 coltellate - L'esito dell'autopsia sul corpo della 33enne brasiliana: due dei quattro fendenti al torace hanno raggiunto il cuore. rainews.it scrive
Femminicidio di Jessica Stappazzollo, l'autopsia: 27 coltellate, due al cuore - L'autopsia sul corpo di Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, 33 anni, ha rivelato l'estrema violenza dell'aggressione che le è costata la vita. Scrive msn.com
Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, l'autopsia: due i colpi mortali. Douglas Reis Pedroso confessa l'omicidio: «È turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. ilgazzettino.it scrive