fedez pubblica telepaticamente testo e significato del singolo

Fedez è tornato a farsi sentire dal suo pubblico. Questa volta, però, come ormai da un po’, niente grandi proclami: solo una canzone che parla per lui. Dopo il libro in cui ha scelto di mettersi a nudo, arriva Telepaticamente, un nuovo singolo che mescola fragilità e consapevolezza segnando un passo ulteriore verso un ritorno più autentico: più vicino all’uomo che all’artista. Ecco testo e significato. Fedez, significato di “Telepaticamente”. Dopo giorni di mistero e teaser sparsi per Milano, la scritta “Telepaticamente” è finalmente apparsa sui ledwall della Galleria Vittorio Emanuele e dei Navigli svelando il nuovo progetto di Fedez. 🔗 Leggi su Dilei.it

