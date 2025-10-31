Fedez pubblica Telepaticamente testo e significato del singolo

Fedez è tornato a farsi sentire dal suo pubblico. Questa volta, però, come ormai da un po’, niente grandi proclami: solo una canzone che parla per lui. Dopo il libro in cui ha scelto di mettersi a nudo, arriva Telepaticamente, un nuovo singolo che mescola fragilità e consapevolezza segnando un passo ulteriore verso un ritorno più autentico: più vicino all’uomo che all’artista. Ecco testo e significato. Fedez, significato di “Telepaticamente”. Dopo giorni di mistero e teaser sparsi per Milano, la scritta “Telepaticamente” è finalmente apparsa sui ledwall della Galleria Vittorio Emanuele e dei Navigli svelando il nuovo progetto di Fedez. 🔗 Leggi su Dilei.it

fedez pubblica telepaticamente testo e significato del singolo

Fedez pubblica Telepaticamente, testo e significato del singolo

fedez pubblica telepaticamente testoFedez: il nuovo singolo è "Telepaticamente" - Il 31 ottobre esce “Telepaticamente”, il nuovo singolo di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Segnala rockol.it

“Telepaticamente” di Fedez: un ritorno tra amore e oscurità - Nel testo dice "L'acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra", citando la confessione intima contenuta nel libro omonimo edito da Mondadori, nel quale racconta gli ultimi anni della sua vita ... Lo riporta sorrisi.com

fedez pubblica telepaticamente testoFEDEZ “Telepaticamente” è il nuovo singolo - Un brano che segna il cuore di un progetto narrativo più ampio, iniziato con l’uscita di “Temet Nosce” su YouTube, proseguito con il libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” e anticipato ... Scrive msn.com

