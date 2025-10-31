Fedez pubblica Telepaticamente testo e significato del singolo
Fedez è tornato a farsi sentire dal suo pubblico. Questa volta, però, come ormai da un po’, niente grandi proclami: solo una canzone che parla per lui. Dopo il libro in cui ha scelto di mettersi a nudo, arriva Telepaticamente, un nuovo singolo che mescola fragilità e consapevolezza segnando un passo ulteriore verso un ritorno più autentico: più vicino all’uomo che all’artista. Ecco testo e significato. Fedez, significato di “Telepaticamente”. Dopo giorni di mistero e teaser sparsi per Milano, la scritta “Telepaticamente” è finalmente apparsa sui ledwall della Galleria Vittorio Emanuele e dei Navigli svelando il nuovo progetto di Fedez. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi, 21 ottobre 2025, Fedez pubblica L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori). Dal racconto della scoperta del tumore endocrino all’ubriacatura farmacologica, passando per Sanremo 2023 e i pensieri suicidari - facebook.com Vai su Facebook
Fedez pubblica il suo terzo libro: «Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato persone insopportabili. La politica? Fanno tutti schifo» - X Vai su X
Fedez: il nuovo singolo è "Telepaticamente" - Il 31 ottobre esce “Telepaticamente”, il nuovo singolo di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Segnala rockol.it
“Telepaticamente” di Fedez: un ritorno tra amore e oscurità - Nel testo dice "L'acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra", citando la confessione intima contenuta nel libro omonimo edito da Mondadori, nel quale racconta gli ultimi anni della sua vita ... Lo riporta sorrisi.com
FEDEZ “Telepaticamente” è il nuovo singolo - Un brano che segna il cuore di un progetto narrativo più ampio, iniziato con l’uscita di “Temet Nosce” su YouTube, proseguito con il libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” e anticipato ... Scrive msn.com