Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni dal fidanzato il papà | Dopo 13 anni le donne continuano a morire

Federica Mangiapelo è stata uccisa dal fidanzato a 16 anni, annegata nel Lago di Bracciano a Vigna di Valle. Fanpage.it intervista il papà Luigi a 13 mesi da quel 31 ottobre 2012. "Oggi le donne continuano a morire, è un bollettino di guerra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni dal fidanzato, il papà: “Dopo 13 anni le donne continuano a morire” - Federica Mangiapelo è stata uccisa dal fidanzato a 16 anni, annegata nel Lago di Bracciano a Vigna di Valle. Lo riporta fanpage.it

Sedicenne morta a Roma due anni fa, la perizia: non fu miocardite, fu trascinata nel lago e annegata - Trascinata fin dentro il lago e poi morta per annegamento, a dirlo la nuova perizia depositata mercoled scorso al tribunale di Civitavecchia. ilmattino.it scrive