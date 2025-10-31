Federica Brignone | Sogno Milano-Cortina torno sugli sci a metà novembre

Federica Brignone ha parlato a meno di 100 giorni dall’inizio dei giochi invernali di Milano-Cortina, intervistata da Sky Sport. La campionessa è ai box per un infortunio ma non vuole rinunciare alle speranze. “Mi restano due grandi sogni: essere al via come atleta e avere l’onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale. Vivere un’Olimpiade in Italia è qualcosa di straordinario. Per me sono sicuramente un grande obiettivo “. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Brignone (@federicabrignone) “ Il mio percorso sulla neve ricomincerà non prima di metà novembre, solo allora potrò essere più precisa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Federica Brignone: “Sogno Milano-Cortina, torno sugli sci a metà novembre”

