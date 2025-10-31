FdI | Rampelli ' condannare estremismi ma non strumentalizzare'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Quanto accaduto a Parma è grave e infatti i dirigenti di Gioventù Nazionale avevano provveduto a commissariare la sezione di Parma ben prima che il video diventasse virale. La destra, Fratelli d'Italia in primis, ha superato da molto tempo l'epoca dei nostalgismi e degli estremismi, tanto cari invece alla sinistra. E ogni episodio che si richiami al ventennio fascista o a posture violente viene sanzionato in tempo reale. L'esatto opposto di quanto fa la sinistra". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Strumentalizza episodi che non hanno alcuna rilevanza politica è da meschini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - FdI: Rampelli, 'condannare estremismi ma non strumentalizzare'

News recenti che potrebbero piacerti

Fabio Rampelli - facebook.com Vai su Facebook

Pro-Pal, Rampelli (FdI): "Far pagare i danni ai promotori delle manifestazioni, daspo per i violenti" - "Le occupazioni abusive sono da sgomberare, le famiglie pagano le tasse e fanno sacrifici per far istruire i figli e chi vandalizzerà scuole e università dovrà ripagare i danni" "Brava Schlein, ... Riporta affaritaliani.it