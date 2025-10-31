Fdi | M5S ' fatto gravissimo Emilia Romagna non dimentica propria storia'
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Come Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, esprimiamo la nostra più ferma condanna per quanto avvenuto nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, dove giovani militanti hanno intonato cori fascisti e inneggiato al Duce proprio nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma. È un fatto di una gravità inaudita, che offende la memoria democratica e la dignità della nostra regione". Così in una nota i coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. "Parma è città Medaglia d'Oro della Resistenza, simbolo dell'Italia che si è liberata dal nazifascismo: sentirvi risuonare inni al regime è una vergogna che riporta l'orologio della storia indietro di ottant'anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
