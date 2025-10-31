FC Heidenheim-Eintracht Francoforte sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Si è conclusa anzitempo l’avventura di FC Heidenheim ed Eintracht Francoforte in DFB Pokal, e queste 2 squadre si affrontano oggi in una gara valevole per il nono turno di Bundesliga. Due gara estremamente sfortunate per entrambe, dove semplicemente la fortuna non ha girato per il verso giusto. La squadra di Schmidt infatti è stata eliminata in casa dall’Amburgo dopo aver resistito . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
WEEKEND PALLONE Il #Napoli col Como di nuovo di sabato alle 18, mentre l’ #Eintracht alle 15,30 in casa dell’Heidenheim SABATO 15,30 #LipsiaStoccarda Poi 2 big match a orario Napoli alle 18,30 #TottenhamChelsea #BayernBayer La sera 21.00 #Liver - X Vai su X
8 su 8 del FC Bayern München in questo inizio super di Bundesliga per i bavaresi vs Lipsia 6-0 vs Augsburg 2-3 ? vs Amburgo 5-0 vs Hoffenheim 1-4? vs Werder Brema 4-0 vs Eintracht 0-3 ? vs Borussia Dortmund 2-1 vs Borussia Mönchenglad - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico 1. FC Heidenheim vs Eintracht Francoforte – 1 Novembre 2025 - FC Heidenheim e Eintracht Francoforte, valida per la Bundesliga e in programma alle 15:30 del 1 Novembre 2025. Da news-sports.it
Napoli e Atalanta, visto l'Eintracht? Prende 4 gol in 27 minuti ma vince col Monchengladbach - Un finale strano nel duello tra Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte, in una partita folle e già archiviata nel primo tempo con. Secondo tuttomercatoweb.com
Eintracht Francoforte, il saluto commosso di Trapp: "Questo sarà sempre il mio club" - Un ritorno in Francia per il portiere tedesco, che aveva già vestito la maglia del Paris Saint ... Lo riporta tuttomercatoweb.com