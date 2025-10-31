FC 26 SBC Eroe Ultimate Scream | Park Ji-sung 87 OVR – Il Polmone d’Acciaio Coreano

È stata rilasciata la SBC dell’Eroe Park Ji-sung Ultimate Scream (87 OVR), un centrocampista versatile noto per la sua instancabile resistenza. Questa carta è ideale per chi cerca un CAM con ottime statistiche difensive e grande mobilità. Hai 21 giorni (20 giorni 23 ore 59 minuti) per completare le 5 sfide. Il Premio: Eroe Ultimate Scream Park Ji-sung (87 OVR). Ruoli: CAM, RM, CM, LM.. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 4 Stelle.. PLUS: Regista (CC), Ala (ED), Ala (ES), Attaccante ombra (COC).. PLUS PLUS: Regista (COC).. Le 5 Sfide da Completare. La SBC richiede un investimento moderato di fodder di alto rating (fino a 86 OVR) e l’utilizzo di ben tre carte Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

