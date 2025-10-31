FC 26 Obiettivo Live | Ultimate Scream – Inès Jaurena 84 OVR

È disponibile l’Obiettivo Live per sbloccare la centrocampista difensiva Inès Jaurena Ultimate Scream (84 OVR), un’ottima carta per la difesa del centrocampo. Hai 7 giorni (6 giorni 23 ore 59 minuti) per completare 4 delle 5 sfide e ottenere il premio finale. Il Premio Finale. Completando 4 delle 5 sfide, otterrai: 1x Ultimate Scream Inès Jaurena 84 OVR (Non Scambiabile).. Nota: Ogni sfida completata offre anche un Pacchetto gioc. oro raro 75+.. Dettagli Carta. Ruoli: CDM (Centrocampista Difensivo) o CB, CM.. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 3 Stelle.. Le 5 Sfide da Completare (Ne Bastano 4!). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

