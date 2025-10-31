FC 26 Obiettivo Live Flash | Spirito di Halloween – Gol Spettrali e Pacchetto 85+!

È stato rilasciato l’obiettivo Live a tempo limitato “Spirito di Halloween”, che ti sfida a segnare gol insoliti e a dimostrare la tua costanza. Attenzione: questo obiettivo è di tipo Flash e dura solo 2 giorni (1 giorno 23 ore 59 minuti). Il Premio Finale. Completando tutte le sfide, otterrai: 1x Pacchetto 4 giocatori oro rari 85+ (Non Scambiabile).. Le Sfide da Completare. Tutte le sfide sono completabili in Squad Battles a difficoltà Dilettante o superiore (o RivalsChampionsEventi liveRush). Sfida Requisiti Premio Intermedio Tiro zucca Segna 3 gol con un tiro al volo. 1x Giocatore Oro, 1x Pacc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

