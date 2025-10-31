È stata rilasciata l’Evoluzione a pagamento “Il Leone Risorto”, un’EVO imponente focalizzata sul potenziare attaccanti (ATT) con statistiche di Forza e Finalizzazione d’élite. Il boost principale è l’incredibile +4 Stelle Mosse Abilità e +20 Freddezza, trasformando il tuo giocatore in un finalizzatore spietato. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 30.000 Crediti o 400 FC Points.. Durata: 21 giorni (20 giorni 23 ore 59 minuti).. Restrizioni Giocatore: GEN max: 84 OVR. Velocità max: 84. Posizione iniziale: ATT (Attaccante). Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. PlayStyle Aggiunti: Solidità, Pass. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Evoluzione: Il Leone Risorto – L'Immortale Attaccante Ibra-Style (The Undead Lion)