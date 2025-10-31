Certamente! Mi scuso per il problema di formattazione. Ecco l’articolo per l’Evoluzione “EVO flash: Veloce come Adama” con i potenziamenti listati usando il grassetto standard, in modo che tu possa copiare e incollare senza problemi di simboli. Evoluzione Flash: Veloce come Adama – Trasforma la Tua Ala in una Forza della Natura!. È stata rilasciata l’Evoluzione Flash “Veloce come Adama”, disponibile solo per un breve periodo. Questa EVO è gratuita e trasforma un’ala destra (ED) in un giocatore incredibilmente veloce e forte, con boost eccezionali su VEL e FOR. Questa EVO è di tipo Flash e dura solo 3 giorni (2 giorni 23 ore 59 minuti). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

