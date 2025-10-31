Favara il Comune non esegue una sentenza | scatta commissariamento

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento ha dichiarato il Comune di Favara inadempiente per non avere eseguito una precedente condanna al pagamento di somme dovute a una cittadina. Con la sentenza, i giudici hanno disposto il commissariamento dell’ente.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

favara comune esegue sentenzaMancata esecuzione di una sentenza di condanna: “commissariato” il Comune di Favara - Teresa La Russa, attuale Direttore generale dell’Istituto autonomo delle case popolari di Agrigento ... Come scrive grandangoloagrigento.it

Uccise la moglie 29enne a coltellate, Ernesto Favara condannato all’ergastolo - Termina con una sentenza di condanna all'ergastolo il processo a Trapani a carico di Ernesto Favara, l'uomo di 64 anni accusato dell'omicidio della giovane moglie di 29 anni, Maria Amatuzzo. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Favara Comune Esegue Sentenza