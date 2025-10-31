Fast News Platform | Italocanadesi inaugura un nuovo modello di informazione globale
Italocanadesi presenta Fast News Platform, una piattaforma digitale multimediale che offre notizie, interviste ed esclusive in formato audio e video, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La piattaforma è concepita per mettere al centro l’utente, rendendolo protagonista dei contenuti e della fruizione multilingue. L’iniziativa nasce dall’osservazione di un mondo sempre più multiculturale, dove la diversità linguistica trova applicazione anche nel settore dell’informazione. In Canada, gli studenti apprendono più lingue a scuola, come inglese e francese, mentre negli Stati Uniti lo spagnolo è sempre più presente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
