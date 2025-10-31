farwest tra ecomostri chirurgia estetica e garlasco

Salvo Sottile torna questa sera, venerdì 31 ottobre, con una nuova puntata di FarWest, il programma di approfondimento in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 31 ottobre 2025. Al centro del nuovo appuntamento, un’ inchiesta sugli ecomostri che a Bologna stanno ridisegnando il volto della città e che ora finiscono nel mirino della magistratura, a seguito dell’esposto presentato da diversi comitati cittadini. Quello che è emerso è che si tratta di un vero ‘Far West del mattone’: una colata di cemento in una città che, proprio come Milano, cresce in verticale, mentre scarseggiano le case accessibili, tra micro-appartamenti da dieci metri quadri e studentati privati da 1000 euro al mese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

