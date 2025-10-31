Fare il ministro dei trasporti non è mestiere per Salvini il duro atto d' accusa di Nino Simeone

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il ministro Matteo Salvini parla di ‘commissariare la Circumvesuviana’, ma senza un’assunzione concreta di responsabilità, è solo propaganda - sbotta Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli e da anni in prima linea per trasporti e viabilità - Mi sarei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

