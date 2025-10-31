Famke Janssen rivela che non le è stato chiesto di tornare come Jean Grey in Avengers | Doomsday

La Marvel Studios ha ingaggiato le star della serie X-Men Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica) e Kelsey Grammer (Bestia) per Avengers: Doomsday. Sappiamo poi che il Gambit interpretato da Channing Tatum si unirà a loro, ma in questa squadra degli X-Men mancano ancora alcuni pezzi grossi, tra cui Wolverine, Tempesta e la Jean Grey di Famke Janssen. Quest’ultima ha interpretato Jean per la prima volta nel film X-Men del 2000, seguito da X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto finale (2006) e un cameo in The Wolverine (2013) e X-Men: Giorni di un futuro passato (2014). 🔗 Leggi su Cinefilos.it