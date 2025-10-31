Famiglia Rafa Benitez in lacrime | è morto un autentico genio del pallone | Terribile tragedia a 64 anni
Famiglia Rafa Benitez in lacrime: è morto un autentico genio del pallone Terribile tragedia a 64 anni"> Rafa Benitez è uno dei più grandi allenatori degli ultimi 30 anni. Ha lasciato un impatto indelebile ovunque. L'arrivo di Rafa Benítez al Napoli nel 2013 segnò una svolta importante nella storia recente del club. Dopo l'era Mazzarri, l'allenatore spagnolo portò una mentalità internazionale e una visione tattica più europea, introducendo il 4-2-3-1 al posto del 3-5-2 che aveva caratterizzato le stagioni precedenti. La sua gestione si basò su un calcio più tecnico e ragionato, con un'attenzione particolare al possesso palla e alle transizioni veloci.
Ochotorena, morto l'ex portiere di Real Madrid e Liverpool: aveva lavorato con Rafa Benitez - L'icona del Real Madrid ed ex allenatore dei portieri del Liverpool, José Manuel Ochotorena, è morto all'età di 64 anni.