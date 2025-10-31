Falsificazione di documenti d' identità scoperto laboratorio a Milano | due arresti

Oltre 300 documenti falsi e riproduzioni di stemmi e intestazioni di varie nazionalità. Questo il bottino con il quale sono stati fermati e arrestati due uomini, fratelli di origini pachistane di 27 e 31 anni ritenuti responsabili di un giro di falsificazione di documenti d’identità internazionali. La polizia ha scoperto in via Gaffurio a Milano, a due passi dalla stazione centrale, un vero e proprio laboratorio nel quale venivano prodotti centinaia di carte d'identità false: i due sono stati presi in flagrante mentre ritiravano dei pacchi piedi di documenti contraffatti all’interno di un money transfer. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

