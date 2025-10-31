Falsi investimenti green | così hanno truffato 6mila persone
Operazione all'alba del 28 ottobre 2025. La Guardia di finanza del comando provinciale di Bologna, con il supporto del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per l’Emilia-Romagna della polizia, ha stroncato una truffa basata su un sofisticato “schema Ponzi", mascherato da investimenti in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
