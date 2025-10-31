Falconara piange suor Paola De Fusco | per quasi 50 anni direttrice della scuola materna Oasi San Francesco
FALCONARA- Falconara piange suor Paola De Fusco, scomparsa mercoledì all'età di 90 anni. Cordoglio da parte del il sindaco Stefania Signorini e dell’ex assessore Giorgia Fiorentini. «È stata un punto di riferimento per la comunità – afferma il sindaco – perché ha guidato per anni la scuola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altre letture consigliate
Suor Matilde morta, Boretto piange la religiosa - Boretto (Reggio Emilia), 30 novembre 2018 – Cordoglio a Boretto per suor Matilde Macaluso, scomparsa a 94 anni all’ospedale di Guastalla, dove era ricoverata. Riporta ilrestodelcarlino.it