Fahr su Velasco | Così ha cambiato la Nazionale

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La "vecchia scuola", l'aver "normalizzato la Nazionale", il suo essere "un grandissimo comunicatore": questi alcuni degli ingredienti di quella che Sarah Fahr ha definito "la magia di Velasco". Nell'ultima puntata di "Un altro podcast" la campionessa azzurra di pallavolo ha raccontato i segreti dello storico allenatore: recupera la puntata completa su YouTube!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fahr su velasco cos236 ha cambiato la nazionale

© Gazzetta.it - Fahr su Velasco: “Così ha cambiato la Nazionale”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Fahr Velasco Cos236 Ha