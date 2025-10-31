Fahr su Velasco | Così ha cambiato la Nazionale
La "vecchia scuola", l'aver "normalizzato la Nazionale", il suo essere "un grandissimo comunicatore": questi alcuni degli ingredienti di quella che Sarah Fahr ha definito "la magia di Velasco". Nell'ultima puntata di "Un altro podcast" la campionessa azzurra di pallavolo ha raccontato i segreti dello storico allenatore: recupera la puntata completa su YouTube!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
