Faenza celebra la festa dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate
Martedì 4 novembre, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, Faenza celebra la ricorrenza con alcune iniziative. Alle ore 10.30, presso la chiesa dei Caduti - San Bartolomeo (via Scaletta angolo corso Matteotti), verrà officiata la funzione religiosa in suffragio dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
