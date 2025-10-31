Faccini su Gimenez | Ha difficoltà a capire il gioco di squadra ma quando arriverà il gol …
Intervistato da Tuttomercatoweb, l'opinionista Alberto Faccini si è soffermato sul difficile momento che sta attraversando Santiago Gimenez: l'attaccante del Milan non segna da dieci ore di gioco e il suo futuro in rossonero è sempre più in bilico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
