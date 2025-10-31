“Facciamo sempre le stesse cose con lui perché non sa che giorno della settimana sia o che ora sia. Ma capisce da quello che stiamo facendo che giorno è”. Con queste parole l’ex calciatore inglese Paul Scholes, leggenda del Manchester United, ha voluto raccontare ai suoi tifosi le ragioni dietro alla scelta di mollare il mondo della televisione e il suo ruolo di commentatore delle partite di calcio, in particolare del suo United. Ragioni che sono legate alla “rigida routine” che è necessaria per accudire suo figlio Aiden, 20 anni, affetto da una forma molto grave di autismo. Scholes ha deciso di raccontare tutto davanti ai suoi ex compagni di squadra, Gary Neville e Roy Keane, durante il podcast Stick to Football. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Facciamo sempre le stesse cose con lui perché non sa che giorno della settimana sia. Per questo ho detto basta con la tv”: parla Paul Scholes