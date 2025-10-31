Facciamo sempre le stesse cose con lui perché non sa che giorno della settimana sia Per questo ho detto basta con la tv | parla Paul Scholes
“Facciamo sempre le stesse cose con lui perché non sa che giorno della settimana sia o che ora sia. Ma capisce da quello che stiamo facendo che giorno è”. Con queste parole l’ex calciatore inglese Paul Scholes, leggenda del Manchester United, ha voluto raccontare ai suoi tifosi le ragioni dietro alla scelta di mollare il mondo della televisione e il suo ruolo di commentatore delle partite di calcio, in particolare del suo United. Ragioni che sono legate alla “rigida routine” che è necessaria per accudire suo figlio Aiden, 20 anni, affetto da una forma molto grave di autismo. Scholes ha deciso di raccontare tutto davanti ai suoi ex compagni di squadra, Gary Neville e Roy Keane, durante il podcast Stick to Football. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sordelli Auto. . Intervista svolta con le magnifiche esperte @daniela_burchielli @iamraffaella.reikihealing sull’importanza di ritagliarsi un momento per se stesse e chiedere aiuto (nel momento di difficoltà). Ricordatevi: NON SIAMO SOLE SE CI FACCIAMO FO - facebook.com Vai su Facebook
“Facciamo sempre le stesse cose con lui perché non sa che giorno della settimana sia. Per questo ho detto basta con la tv”: parla Paul Scholes - “Facciamo sempre le stesse cose con lui perché non sa che giorno della settimana sia o che ora sia. Da ilfattoquotidiano.it