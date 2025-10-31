FA Cup 2025 2026 | le partite in diretta TV del primo turno

Sportintv.eu | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Emirates FA Cup 20252026 inizia questo weekend con il primo turno ufficiale, che si svolgerà da venerdì 31 ottobre a lunedì 3 novembre, durante il quale le squadre cercheranno di proseguire il loro percorso nella Coppa per questa stagione. FA Cup 20252026: le partite in diretta TV Venerdì 31 ottobre 2025 ore 20.30 Luton . L'articolo FA Cup 20252026: le partite in diretta TV del primo turno proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

fa cup 2025 2026 le partite in diretta tv del primo turno

© Sportintv.eu - FA Cup 2025/2026: le partite in diretta TV del primo turno

Altri contenuti sullo stesso argomento

fa cup 2025 2026Carabao Cup 2025-2026: Arsenal-Brighton, le probabili formazioni - 45 e valida per gli ottavi di finale della coppa di Lega ... Secondo sportal.it

La FA Cup su Discovery+ ed Eurosport! Tutto quello che c'è da sapere: calendario completo, come e dove vederla, programma e guida TV, tutti i dettagli - Tutto quello che c'è da sapere: calendario completo, come e dove vederla, programma e guida TV, tutti i dettagli. Lo riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Fa Cup 2025 2026